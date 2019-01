Torra «fa classe» sobre drets civils a l'Institut Luther King

El president de la Generalitat, Quim Torra, va fer una xerrada en l'Institut Martin Luther King Jr., afiliat a la Universitat de Stanford de Califòrnia, en la qual va defensar el dret a l'autodeterminació i va acusar l'estat espanyol de tenir «presos polítics». Convidat pel director de l'institut, Clayborne Carson, a una de les activitats del màster del qual és responsable -l'acte no estava inclòs a la programació d'activitats extraacadèmiques del centre-, Torra va parlar davant d'un centenar d'assistents, als quals va explicar la seva perspectiva sobre la situació que es viu a Catalunya i els fets ocorreguts des de la celebració del referèndum d'independència de l'1 d'octubre de 2017. «Els nostres líders socials i polítics han estat empresonats injustament per una rebel·lió que mai van cometre. Fa un any que són a la presó. Un any sense les seves famílies, sense els seus amics, sense llibertat i en el qual els seus drets civils i polítics han estat violats», va indicar Torra.

El president català, que, durant la seva intervenció va citar dos expresidents demòcrates, Wilson i Clinton, a més del mateix Luther King, va assegurar que Catalunya, «com ja va fer els EUA, vol aconseguir el seu dret a ser un estat i defensar els drets civils de la seva població».

Per la seva part, el professor Carson va recordar un episodi esdevingut el setembre passat, en el qual va concedir una entrevista sobre el moviment independentista a Catalunya a un mitjà digital espanyol i posteriorment va emetre una queixa en considerar que les seves paraules havien estat tretes de context. «L'editor del periòdic va traduir les meves declaracions interpretant que el director de l'institut condemnava el moviment (independentista). Vaig haver d'aclarir que no ho vaig condemnar, sinó que aplaudeixo la via de la no violència», va apuntar.

Clayborne Carson va reiterar que l'interessa del moviment independentista perquè busca els seus objectius de forma «no violenta tal com feia el propi activista nord-americà o Ghandi». Carson va recordar, però, que Luther King no defensava un moviment «per la separació», sinó que apostava per a la unió.

Va ser la polèmica deslligada el que finalment va culminar en la invitació a Torra per part de Carson, «no per promocionar la noció de la independència de Catalunya, sinó per debatre sobre les qüestions vinculades a aquest tema», segons el mateix professor.