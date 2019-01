Augmenten a dos els casos de suposada violència sexual a Berga

L'Ajuntament de Berga es personarà com a acusació popular en el presumpte cas de violència sexual a l'Escola Municipal de Música. Així ho va anunciar l'alcaldessa inhabilitada, Montse Venturós, qui va afegir que ho faran «per garantir els drets de l'alumnat».

Tot i que, de moment, només hi ha una denúncia, l'Ajuntament té constància de dos casos, i no descarta que n'hi pugui haver més. La seva representant legal, Clara Valls, va assegurar que «s'arribarà fins al final del cas amb totes les conseqüències que això pugui comportar» i, per aquest motiu, s'ha habilitat un correu electrònic on s'hi pot dirigir qualsevol persona afectada o que tingui informació relacionada amb el cas.

Els fets van passar fa anys, quan el professor treballava al centre i hauria abusat sexualment com a mínim de dues alumnes, una d'elles menor d'edat.