Barcelona defensa l'actuació de l'agent que va disparar a una gossa

El comissionat de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Amadeu Recasens, va defensar ahir que, segons informació recollida per la investigació de la unitat d'assumptes interns, l'actuació de l'agent de la Guàrdia Urbana que va matar un gos d'un tret va ser defensiva i proporcional.

Recasens, que va indicar que sempre que hi ha un tret a la ciutat s'investiga el cas, va subratllar que les diligències fetes en aquesta ocasió han estat «de les més completes».

També va detallar que es van analitzar les comunicacions de la sala conjunta i es van demanar imatges de les càmeres de seguretat dels establiments de la zona; encara que, «lamentablement», per diferents motius, cap d'elles va registrar els fets.

En la seva compareixença a la comissió de presidència i seguretat, el comissionat va aclarir que alguna de les informacions que es van fer públiques els dies posteriors no eren certes i va dir que no hi va haver cap trucada prèvia de cap hotel o d0una altra persona.

El comissionat de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona va considerar que «amb la informació que fins ara s'ha obtingut es desprenen fets objectius» que li permeten sostenir que «la intervenció va ser defensiva i proporcional». També el comissionat va puntualitzar que el cas es troba en disposició judicial i va comentar que «si en el judici apareixen noves proves» actuarem en conseqüència.

Amadeu Recasens va recordar que l'ajuntament de Barcelona va demanar públicament testimonis i proves, però va dir que a dia d'avui encara «no hi ha hagut cap testimoni que doni una visió diferent» de la recollida en les diligències.



ERC demana revisar protocols

De la seva banda, el regidor del grup municipal d'ERC, que va demanar la compareixença de Recasens, Jordi Coronas, va demanar que es revisin els protocols i s'aclareixin els fets, una petició comuna a la resta de grups municipals.