La Generalitat presentarà una denúncia contra les detencions dels independentistes a Girona

Agents de la Policia Nacional ahir, a l´exterior de la comissaria de Girona on ahir van portar els detinguts Marc Martí

El govern català presentarà una denúncia contra l'actuació de la Policia Nacional sense mandat judicial d'aquest dimecres que va acabar amb 16 detinguts a Girona. Els arrestos es van fer en el marc d'un operatiu per un delicte de "desordres públics" durant les mobilitzacions que van acabar amb el tall de les vies de l'AVE a l'estació de Girona. Fonts del ministeri de l'Interior, han assegurat que l'operació policial es va fer dins la legalitat i que en tenien coneixement tant el jutge com la Fiscalia.

Segons han explicat fonts de l'executiu català, els fets poden ser constitutius d'un delicte de detenció il·legal. Així mateix, aquestes mateixes fonts han explicat que la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, demanarà explicacions avui al govern espanyol en la reunió que tindrà a Madrid juntament amb el vicepresident, Pere Aragonès. L'actuació policial "inacceptable" serà el primer punt de l'ordre del dia, segons el Govern.

La detenció de setze persones, entre elles dos alcaldes de la CUP, per la seva presumpta participació en l'ocupació de vies de l'AVE en l'aniversari de l'1-O, ha causat indignació en l'independentisme, que ahir va paralitzar l'activitat al Parlament com a protesta.

Fonts del Govern al·leguen que el Codi Penal castiga tant el particular com el policia quan realitza una detenció fora dels casos que autoritza la llei.

A més, esgrimeixen que el dret a la llibertat és fonamental en l'ordenament jurídic i està recollit en la Constitució i als textos internacionals dels drets humans.

En aquesta línia, argumenten les mateixes fonts que la Declaració Universal dels Drets Humans prohibeix la detenció "arbitrària".

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va precisar ahir en un comunicat que els arrestos eren "detencions policials" i que per tant no havien estan ordenades pel jutge que instrueix la causa per l'ocupació de vies, encara que sí que va ser informat de l'operatiu.