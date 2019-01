El Govern fa un reglament per compatibilitzar feines de curta durada amb la Renda Garantida

El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, va explicar ahir que la Generalitat està tramitant un reglament que permetrà compatibilitzar la Renda Garantida amb feines inferiors a 30 dies intermitents durant sis mesos –tot i que aquest període de mig any encara podria canviar- per aconseguir que els ciutadans que reben aquesta prestació no rebutgin ofertes puntuals per no perdre-la.

En aquests casos, Ginesta va precisar que es descomptaria de la Renda Garantida el temps que el treballador hagi estat en actiu o donat d'alta. «El cost de perdre la prestació és molt gran, hem intentat ser creatius», va argumentar Ginesta, que ahir va participar en la presentació de les previsions de l'Ocupació 2019-2020 a Catalunya, elaborades per Manpower.

El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies va assenyalar que la complementarietat de les dues situacions «genera debat», però que els indicadors conclouen que moltes d'aquestes feines comparteixen la parcialitat i contractes de curta durada.

Ginesta va comentar que encara no s'ha definit en quants mesos hauria d'estar comprès el període de 30 dies intermitents. D'altra banda, també va indicar que si la complementarietat de la prestació i una feina fos completa podria suposar un «incentiu indirecte» i un efecte «no desitjat» per la banda contrària, que consistiria en el fet que el treballador rebés un salari baix perquè ja rep la Renda Garantida. Ginesta es va mostrar convençut que l'impacte econòmic d'aquesta mesura serà «assumible» per la Generalitat.