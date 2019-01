La grip arriba a nivells d'epidèmia a Catalunya

La grip ha arribat a nivells d'epidèmia a Catalunya, en situar-se en els 119 casos per 100.000 habitants. La barrera epidèmica està enguany en els 110 casos. Segons ha informat el Departament de Salut, durant la segona setmana de l'any la taxa d'incidència del síndrome gripal ha estat més alta en els menors de 5 anys (367,65 casos per 100.000 habitants). La resta de grups d'edat també mostren un increment respecte a la setmana anterior, excepte en el grup de 5-14 anys, que es manté estable. Entre el 7 i el 13 de gener s'han registrat 18 ingressos greus en els hospitals de la xarxa sentinella, i des de principis d'octubre ja són 129. El 72,7% d'aquests pacients no estaven vacunats.