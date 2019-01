Multen un regidor de Badalona per agafar cartells que la policia havia requisat

Un jutjat de Barcelona ha condemnat a 4.380 euros de multa per un delicte de desobediència el regidor de Guanyem Badalona José Téllez que el setembre del 2017, quan era tinent d'alcalde, va retirar d'un cotxe de la Guàrdia Urbana uns cartells independentistes que la policia havia decomissat. La fiscalia havia demanat sis mesos de presó i sis d'inhabilitació per desobediència greu a l'autoritat. Téllez va admetre els fets i va dir que els repetiria, però va assegurar que ho va fer per defensar la llibertat d'expressió dels activistes d'Òmnium que penjaven els cartells sobre l'1-O.

Téllez, que diu que recorrerà la sanció, sosté que la sentència no ha tingut en compte els dos principals arguments de la defensa.