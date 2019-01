Oriol Pujol ingressa a la presó per complir la condemna del cas ITV

L'exdiputat de CiU Oriol Pujol ha ingressat aquest dijous a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), per complir la pena de dos anys i mig que li va ser imposada per usar la seva influència política per afavorir empresaris afins i cobrar comissions il·legals en el cas ITV.

Segons han informat a Efe fonts de la Secretària de Mesures Penals del Departament de Justícia de la Generalitat, Oriol Pujol ha ingressat a les 16.00 hores a Brians 2, després de no recórrer l'acte de passat 8 de gener en el qual la jutge li donava deu dies per entrar a la presó.

