La Pimec demana «responsabilitat» als partits davant els pressupostos de l'Estat

La patronal Pimec ha demanat als grups parlamentaris «habilitat, responsabilitat i capacitat negociadora»davant els Pressupostos Generals de l'Estat del 2019 «per no perjudicar els interessos econòmics i socials».

En un comunicat, la patronal ha fet aquesta apel·lació després de celebrar que la inversió pública destinada a Catalunya s'acosti al seu pes en el conjunt de l'economia espanyola.

Catalunya rebrà una inversió de 2.251 milions d'euros, el que representa el 18,5% de tota la inversió pressupostada per al conjunt del país el 2019.

Pimec espera que aquesta inversió «es faci efectiva, donades les contínues experiències d'incompliment a l'hora d'executar les inversions».

La patronal aplaudeix «la reducció de dos punts de la tributació per beneficis per part de les pimes» i l'augment del pressupost en R+D, però lamenta que el pressupost no avanci en matèries com el cost de l'energia per a les pimes.