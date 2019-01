Acciona insta a suspendre la proposta de liquidació de l'ATLL

Acciona ha sol·licitat a la Generalitat la suspensió de l'última proposta de liquidació formulada per la comissió constituïda per liquidar el contracte de gestió de l'ATLL, i que està xifrada en 53,86 milions d'euros, per ser «clarament fraudulenta». El consorci assegura que aquesta proposta, presentada el passat 28 de desembre, únicament incorpora alguns retocs i matisos de caràcter cosmètic però manté «l'essència confiscatòria» de la primera, segons les al·legacions presentades aquesta setmana.

La concessionària creu que el procediment seguit és només una aparença i que el seu resultat estava fixat des de l'inici per aconseguir que la Generalitat «pogués ocupar les instal·lacions afectes al servei i canviar la forma de gestió del mateix sense assumir més que un cost residual».

Acciona al·lega que una clàusula del contracte entre l'ATLL i la Generalitat preveu que, en cas que es produeixi la resolució del contracte durant el període de vigència, l'administració catalana deu una compensació, que la companyia xifra en 305,2 milions d'euros.