Govern central i Generalitat plantegen crear un nou espai de diàleg entre partits

El Govern central i la Generalitat de Catalunya van acordar ahir valorar la possibilitat d'establir dos espais de diàleg «diferenciats», un, que ja existeix, la Comissió bilateral Estat-Generalitat, i un altre, entre partits catalans, encara per concretar. Aquesta és una de les principals conclusions de la reunió que van mantenir ahir, al Palau de la Moncloa, la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, el seu homòleg a la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència, Elsa Artadi, que va durar més de quatre hores.

Sobre la creació d'aquesta nova via de diàleg, la Moncloa va puntualitzar que «és de partits catalans» i abordaria només qüestions que es trobin en el «marc de diàleg» de l'Estatut. L'executiu espanyol obvia d'aquesta manera la petició de les forces independentistes perquè s'estableixi una interlocució directa que impliqui una negociació política, i circumscriu qualsevol diàleg polític als contactes de les forces independentistes amb la resta de formacions amb representació al Parlament.

En la trobada també es va començar a desenvolupar el contingut de la declaració conjunta de Pedralbes del passat 20 de desembre i es va insistir en la necessitat d'establir mecanismes per a un «diàleg efectiu» que porti a «una proposta política» sobre el futur de Catalunya, en el marc de l'Estatut. Les dues parts van acordar seguir amb aquestes reunions, que tindran continuïtat a Barcelona la setmana que ve, «per concretar data i contingut» d'aquests.

Segons fonts de l'entorn català, a l'inici de la reunió, Aragonès i Artadi van traslladar «de manera contundent» a la vicepresidenta la seva «protesta i indignació» per l'operació policial de dimecres a Girona que va portar a la detenció de 16 persones, entre elles dos alcaldes de la CUP, per la seva presumpta participació en l'ocupació de vies de l'AVE en l'aniversari de l'1-O, i van demanar explicacions a la representant del Govern central. Calvo va respondre que es tracta d'una qüestió que competeix «al Consell General del Poder Judicial i no al Ministeri de l'Interior», justificació que la part catalana va considerar «inacceptable».

En relació amb la reunió del Govern i la Generalitat, i als acords als quals van arribar, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va carregar contra l'executiu de Sánchez perquè enten que s'està reunint amb els que volen trencar Espanya «amb l'únic objectiu de seguir a la Moncloa». Per part del PP, Teodoro García Egea, va reclamar a Sánchez que sigui «tan transparent» com considera que ha estat el seu partit amb els pactes amb Vox i Ciutadans a Andalusia i va advertir que establir un «acord ocult» amb Catalunya seria «una covardia i una traïció a Espanya». García Egea va exigir saber quins punts pactarà amb el president de la Generalitat, Quim Torra, com, per exemple, si el Govern està disposat a cedir més sobirania o a «pagar el seu peatge diari» en els pressupostos. «Que tingui la valentia de posar-ho per escrit. Nosaltres hem estat valents i ho hem posat per escrit», va afirmar García Egea, qui va instar Sánchez a baixar «dels deu mil peus als quals es troba de forma diària en el seu avió».

En una entrevista ahir al matí, la vicepresidenta de l'Executiu, Carmen Calvo, admetia que «totes i cadascuna de les vegades» que el Govern es reuneix amb la Generalitat hi ha «taula de negociació política». I subratllava que «el Govern d'Espanya és Govern de Catalunya», i tots dos han d'estar coordinats per resoldre els problemes «reals» de la Generalitat.