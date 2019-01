L'Audiència Nacional reobre la causa contra els acompanyants de Puigdemont per encobriment

La Secció Tercera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional va ordenar ahir al Jutjat Central d'Instrucció número 6 reobrir la investigació per un presumpte delicte d'encobriment de rebel·lió contra els acompanyants de l'expresident català Carles Puigdemont quan va ser interceptat a Alemanya el 25 de març del 2018 en virtut d'una ordre europea de detenció. Per tant, l'empresari gironí i amic de Puigdemont, Josep Maria Matamala, l'historiador Josep Lluís Alay i els mossos d'Esquadra Carlos de Pedro López i Xavier Goicoechea, tornen a estar imputats perquè el tribunal entén que els quatre necessàriament havien de conèixer la situació de fugit de la Justícia de l'expresident de la Generalitat, quan el van acompanyar en el seu viatge amb cotxe des d'Estocolm fins a Alemanya. Tots, a excepció de Matamala, havien comparegut a l'Audiència Nacional citats pel jutge.

La sala revoca així la decisió de sobreseïment de la causa que va dictar el passat mes d'octubre el jutge instructor Diego de Egea, qui llavors exercia com a magistrat de reforç del jutjat i ja ha abandonat l'Audiència Nacional. Per tant, serà el jutge titular, Manuel García Castellón, qui es faci càrrec i reprengui aquesta investigació.

Els fets es remunten al març del 2018, quan els quatre investigats, dos d'ells mossos que es trobaven de permís, van acompanyar Puigdemont fins a Alemanya, on poc després de travessar la frontera va ser detingut per una euroordre activada només dos dies abans pel jutge instructor de la causa del procés sobiranista, Pablo Llarena.

L'acte de De Egea que ara s'ha revocat acordava el sobreseïment de la causa en basar-se en què aquestes quatre persones no tenien coneixement de l'activació de l'ordre de detenció contra Puigdemont, perquè s'havia activat només dos dies abans de la seva detenció a Alemanya. Davant d'aquests arguments, la Fiscalia de l'Audiència Nacional hi va recórrer i va al·legar que eren fets notoris que en aquell moment Puigdemont, de la mateixa manera que altres membres del seu antic govern, es trobaven investigats per delictes de rebel·lió, així com que no havia comparegut davant del Tribunal Suprem.