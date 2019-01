Multen el portaveu dels manters de Barcelona per venda ambulant

La Secció Sisena de l'Audiència de Barcelona ha condemnat el portaveu del sindicat de manters de Barcelona, Mamaru Lamine Sarr, i quatre persones més per un delicte contra la propietat industrial, per vendre en el top manta, a una multa de 120 euros -menys un que n'haurà de pagar 240, en ser reincident-, i rebutja expulsar-lo tal com demanava la Fiscalia. A la sentència, el tribunal absol dues persones més que estaven en un pis on la Policia va confiscar productes de top manta com bosses, sabates, samarretes i ulleres de sol, en no haver participat en la venda.