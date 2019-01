Presó per a 3 dels 5 presumptes gihadistes detinguts a Barcelona

El jutge Garcia Castellón va acordar presó incondicional i sense fiança per a 3 dels 5 presumptes gihadistes detinguts a Barcelona per delictes d'integració en organització terrorista, enaltiment i autoadoctrinamient. Els altres dos detinguts queden en llibertat, encara que amb retirada de passaport, prohibició d'abandonar el país, obligació de designar domicili i compareixences setmanals.

Els cinc detinguts a Barcelona per integrar una cèl·lula gihadista, dels quals se sospita que tenien la voluntat d'atemptar, tot i que encara no estaven preparats per a això, van compèixer ahir davant l'Audiència Nacional.

Altres dotze detinguts en la mateixa operació, en aquest cas d'un altre grup vinculat que se centrava especialment en delictes com el robatori i el furt, havien quedat en llibertat en espera de ser citats pel jutge. Els Mossos d'Esquadra estan analitzant tota la documentació intervinguda en els escorcolls portats a terme a Barcelona i Igualada per comprovar el grau de radicalització dels detinguts que no integraven el nucli dur del grup, ja que inicialment no se'ls atribueix el delicte de terrorisme. Els Mossos van desarticular a una cèl·lula el nucli dur de la qual estava integrat per cinc persones que volien cometre un atemptat.