El registre de la Crida com a partit obre incògnites en la seva relació amb el PDeCAT

El registre com a partit de la Crida Nacional per la República, el moviment polític que impulsen l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, obre incògnites sobre la seva relació amb el PDeCAT. A l'espera que la Crida celebri el seu congrés constituent el 26 de gener, una de les incògnites és com se solucionarà la qüestió de la militància, atès que la Crida permet la doble militància i el PDeCAT, no, com recull en els seus estatuts.

El PDeCAT concreta que els seus associats no poden militar en cap altre partit ni ser càrrecs electes per un altre partit, excepte en casos que admeti el Consell Nacional. En canvi, la ponència organitzativa de la Crida, que es considera un moviment transversal de l'independentisme, conclou que ha de garantir als seus associats militar en aquest moviment i alhora «en altres entitats, associacions, partits polítics o de qualsevol altra naturalesa».