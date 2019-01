Una assemblea tensa acaba amb una baralla entre dos taxistes i un periodista agredit

La tensió s'ha apoderat de l'assemblea de taxistes que s'està portant a terme en la part que els professionals en vaga tenen ocupada de la Gran Via de Barcelona. En plena discussió sobre com prendre les decisions, dos taxistes han acabat elevant el to tant que han arribat a les mans, barallant-se entre dos d'ells i havent de ser separats per companys. En apropar-se els periodistes a veure i prendre imatges del moment, alguns dels taxistes han volgut impedit que la premsa fes la seva feina i un d'ells ha acabar agredint un periodista del diari El País. L'agredit ha hagut de ser atès pels serveis mèdics després de rebre un fort cop de cap que li ha provocat sagnar.



Es manté la mobilització

Un moment de l'assemblea de taxistes | EP

Pel que fa a la discussió que mantenen els taxistes, més enllà de si continuen o no les mobilitzacions i de quines mesures es prenen, alguns dels professionals en vaga han demanat votar en una urna les propostes qüestionant així com s'han fet fins ara les coses, i això ha creat més tensió entre ells. De l'assemblea, però, de moment ha sortit la decisió de mantenir l'ocupació del carrer, al menys, fins que hi hagi una nova negociació en la reunió prevista entre els taxistes, l'AMB i el Govern al departament de Territori. La trobada està prevista per a les 18.00 hores d'aquest dissabte a la tarda.