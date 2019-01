CatECP presenta una llei perquè a Catalunya hi hagi dentista públic i gratuït

Catalunya En Comú Podem (CatECP) va presentar ahir una proposició de llei per tal d'oferir una atenció sanitària bucodental universal i gratuïta, des de la sanitat pública. En roda de premsa al Parlament, la portaveu parlamentària adjunta dels comuns, Marta Ribas, va ressaltar el pas que va fer Barcelona i va defensar que el servei de dentista «no té perquè ser privat». Ribas, que insisteix en reforçar d'entrada els serveis ja existents «retallats», va posar sobre la taula un pla progressiu d'implementació, amb una primera fase d'aplicació a infants, joves i col·lectius vulnerables -ja sigui per ingressos familiars, per malaltia o per embarassades i mares lactants-, per acabar-ho ampliant a la resta de la ciutadania. Ribas va advertir així que no oferir un servei públic bucodental «té conseqüències» per un «biaix social» en una part de la població que no pot prevenir problemes dentals amb una alimentació diversa i alhora per la «impossibilitat de pagar els tractaments suficients» després a un dentista privat. És en aquest context que va urgir la Generalitat a «canviar aquesta realitat» i va assegurar que les lleis catalanes i estatals permeten prendre mesures en aquesta línia.

Alhora, la llei que proposen els comuns també hauria de servir perquè la Generalitat controlés el sector privat en matèria de transparència com a autoritat sanitària i combatre així «males praxis» al sector, a més de poder planificar les necessitats de la població a través d'una nova Oficina Dental Comunitària.