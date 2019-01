TV3 i Catalunya Ràdio demanen 23 milions a la Generalitat per pagar l´IVA i despeses de personal

El Consell de Govern de la Corporació de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va aprovar dos acords pels quals demanen a la Generalitat una aportació extraordinària de 23,5 milions d'euros per fer front als canvis de criteri de l'IVA i de despeses de personal relacionades amb l'aprovació de dos decrets estatals de retribució d'empreses del sector públic.

La presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, va dir en la comissió de control de la corporació al Parlament que d'aquests 23,5 milions que sol·liciten a l'Executiu català de cara a 2019 es divideixen 18,2 milions per afrontar l'IVA i 5,3 milions per a les despeses de personal després de les noves normatives aprovades al desembre. Llorach va anunciar que la CCMA ha tancat 2018 amb equilibri pressupostari, segons la liquidació provisional, en un any que ha dit que ha estat marcat per l'estancament dels ingressos i els canvis en la llei de l'IVA per part del Govern central.

Va recordar, a més, que la situació de pròrroga pressupostària va obligar la corporació a realitzar un pla de contenció de 39 milions i a sol·licitar al Govern una aportació extraordinària de 20,4 milions per l'IVA, que finalment es va concedir al juny. Llorach va afirmar que la CCMA va reduir els ingressos per publicitat un 4,7% el 2018, que se situen en 54,1 milions, sent més lleu a TV3 que a Catalunya Ràdio, però que van augmentar els ingressos per venda de produccions audiovisuals.