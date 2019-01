Constitueixen la ponència per abordar la reforma per investir Puigdemont

La ponència conjunta per elaborar la reforma del Reglament del Parlament, en la qual s'abordarà la possibilitat de preveure una investidura a distància del president de la Generalitat, com busca el sobiranisme amb Carles Puigdemont, va quedar ahir constituïda i va celebrar la seva primera reunió. La ponència de reforma del Reglament del Parlament, en la qual participen tots els grups i subgrups de la cambra, va començar ahir al migdia els seus treballs, encara que en aquesta primera reunió només va ser debatuda la seva organització i la distribució d'àrees temàtiques.

Els integrants de la ponència es van emplaçar a presentar en la seva pròxima reunió, prevista per a l'1 de febrer a les 11 hores, una llista de possibles compareixences, així com les diverses propostes de distribució de treball.



A porta tancada

Encara que les reunions de la ponència són a porta tancada, en acabar la primera trobada alguns portaveus dels grups van explicar que els lletrats de la cambra elaboraran un informe sobre «correccions tècniques» per evitar incoherències en el Reglament.

També els Serveis Lingüístics del Parlament elaboraran un altre informe en el qual suggeriran canvis de redactat, i els representants del Pla d'Igualtat proposaran modificacions perquè no hi hagi discriminació de gènere en la redacció dels articles i per procurar la paritat home-dona en els òrgans de representació de la cambra.