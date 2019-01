Declarat culpable l'acusat d'assassinar l'exparella a Salou

El jurat popular va declarar ahir culpable per unanimitat Abderrahmane Hammoul, assassí confés de la seva exparella, Fadoua Talssi, el 25 de juny del 2017, al cotxe d'ella, a Salou (Tarragonès), per la qual cosa el fiscal manté per a l'home una petició de 23 anys de presó. En un veredicte «molt motivat», segons el president de la sala de l'Audiència de Tarragona, el jurat va declarar culpable Hammoul i no va donar credibilitat a la seva versió que deia que, després de l'assassinat, havia intentat suïcidar-se. El jurat tampoc va tenir en consideració l'atenuant d'arravatament, ja que els agents dels Mossos d'Esquadra que van investigar el cas el van descriure com «fred i tranquil», quan es va lliurar després d'assestar més de 40 punyalades a Talssi. L'acusat va declarar que havia perdut el cap en veure la víctima amb un altre home, «raó insuficient per provocar una reacció tan desmesurada», va defensar el jurat.