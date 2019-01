Govern i taxistes arriben a un principi d'acord per desconvocar la vaga

El Govern i els taxistes han arribat a un principi d'acord aquest dissabte a la nit per desconvocar la vaga indefinida iniciada ahir. Després d'una reunió de gairebé quatre hores on també hi han participat representants de l'AMB, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha explicat que estudiaran una ampliació dels 15 minuts fixats inicialment per contractar un servei de VTC amb una forquilla addicional per a l'AMB que s'aplicarà atenent "a criteris territorials, ambientals i de durada del servei".

Això sí, el conseller ha deixat clar que aquest principi d'acord, que es treballarà amb els serveis jurídics del Departament i es portarà a consideració dimarts vinent del Consell Executiu, té com a condició que es desconvoqui la vaga avui mateix. Tot i que no ha volgut valorar l'acord abans de traslladar el resultat en assemblea a la resta del col·lectiu, 'Tito' Álvarez ha assegurat que "obre una porta" a desconvocar la vaga.