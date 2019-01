Independentistes increpen Cs i els obliguen a desmuntar una carpa a Vic

Un grup d'unes 200 persones independentistes s'han concentrat al centre de Vic per mostrar el seu rebuig a Cs, que havia instal·lat una de les seves carpes informatives per repartir publicitat de la formació que lidera Inés Arrimadas. Els manifestants, que s'havien convocat a través de les xarxes socials i portaven estelades i llaços grocs per demostrar la seva tendència política, han acabat envoltant la carpa i els que allà hi eren, i els han escridassat fins que els membres de Cs han decidit desmuntar l'estant i marxar de la zona. Els independentistes han cridat consignes contra Ciutadans, en favor del sobiranisme i de Catalunya, i demanant fer "fora el feixisme" de Vic.





Todo mi apoyo a los compañeros de @CiutadansVic, que hoy han sido señalados, insultados y atacados por radicales separatistas. Somos el primer partido de Cataluña y jamás permitiremos que el nacionalismo silencie a la mayoría social de nuestra tierra #NoNosCallarán pic.twitter.com/MrjKdyBZjh — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 19 de enero de 2019

Poc després, la líder de Cs, Inés Arrimadas, mostrava "tot el suport als companys de Vic" en una piulada, on denunciava que havien estat "assenyalats, insultats i atacats per radicals separatistes". "Som el primer partit de Catalunya i mai permetrem que el nacionalisme silenciï la majoria social de la nostra terra. No ens callaran", afegia. En el mateix sentit s'ha expressat el president de Cs, Albert Rivera, que ha titllat els manifestants de "totalitaris nacionalistes" que actuen contra "els que defensen la llibertat i la unió entre espanyols". "Mireu la seva cara, odien la democràcia. Tot el meu suport als companys de Vic. Sou valents", ha comentat amb un vídeo gravat per militants de Cs.