Els Mossos relleven el cap de la brigada antiavalots per un expert en mediació

Els Mossos relleven el cap de la brigada antiavalots per un expert en mediació

Els Mossos d'Esquadra han situat al capdavant de la unitat antiavalots un expert en mediació, en substitució del fins ara cap d'aquesta àrea, criticada per sectors de l'independentisme per les càrregues a Girona i Terrassa contra les concentracions que intentaven impedir actes de Vox el 6 de desembre passat.

Segons fonts policials, aquest relleu estava decidit abans de la polèmica per les càrregues de Girona i Terrassa, que van generar una crisi política en ser censurades pel president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, que es va acabar disculpant davant la cúpula del cos dies després. Les mateixes fonts apunten que els canvis es van posposar per evitar donar la sensació que es destituïa el cap de la Brigada Mòbil (antiavalots), Carles Hernández, després de les crítiques del Govern per les càrregues contra independentistes que volien boicotejar actes de Vox

De fet, el relleu s'engloba en una remodelació més profunda que ha hagut d'emprendre la cúpula del cos en passar a segona activitat dos històrics comissaris dels Mossos: Manel Castellví, des de fa set anys al capdavant de la Comissaria General d'Informació, i Emili Quevedo, que feia dotze anys que era màxim responsable de la Comissaria General Tècnica de Planificació i Seguretat.

Dos històrics comissaris

Els dos històrics comissaris al cos dels Mossos, al qual van accedir el 1981 i 1983, respectivament, van sol·licitar fa mesos passar a segona activitat, si bé no ha estat fins ara que s'ha acordat fer efectiva la seva petició, cosa que ha provocat una allau de relleus en àrees clau de la policia catalana.

Quevedo és un dels integrants de la cúpula dels Mossos d'Esquadra en l'etapa del major Josep Lluís Trapero, que està pendent de declarar com a imputat davant un jutge de Cornellà (Baix Llobregat) per la suposada passivitat de la policia catalana l'1-O. De la seva banda, al capdavant d'Informació, Castellví va tenir la responsabilitat, entre d'altres matèries, en l'àmbit antiterrorista.