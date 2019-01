Sanchis diu que El Terrat va decidir «fa molt de temps» rellevar Rosel del «FAQS»

La comentada substitució de Laura Rosel per Cristina Puig com a presentadora del «FAQS» va ser un dels temes de la sessió de control a la CCMA. El director de TV3, Vicent Sanchis, va explicar ahir que «la decisió s'arrossega des de fa molt de temps» i que poques setmanes després de decidir el canvi del primer presentador, Ricard Ustrell, qui va deixar el programa a finals de desembre del 2017, la productora El Terrat va notar «alguns problemes, deficiències i característiques que no li acabaven d'agradar» del «FAQS» presentat per Laura Rosel. «Vam decidir conjuntament que el canvi no es podia fer dos mesos després, sinó que els vaig demanar temps fins al desembre», va explicar Sanchis. Va dir que es buscava «un altre perfil de presentadora no tan estrictament informatiu, sinó més obert i donant més joc».