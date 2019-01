El TSJC manté la investigació a Josep Maria Jové per l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va rebutjar el recurs de súplica presentat per Josep Maria Jové a la decisió del TSJC d'investigar-lo pels presumptes delictes de malversació, revelació de secrets i desobediència greu per la seva implicació en el procés sobiranista i l'organització de l'1-O i li va advertir que malgrat ser aforat no té «privilegis especials» que limitin la seva investigació. En el recurs, Jové denunciava que la investigació en contra seva per part del Jutjat 13 de Barcelona havia de ser «radicalment nul·la», ja que es va vulnerar el seu dret fonamental a un jutge predeterminat per llei, perquè no era el competent per investigar-lo, en ser aforat. No obstant això, l'alt tribunal va replicar que Jové va ser detingut el 20 de setembre del 2017 en el marc de l'operació contra l'1-O en la qual es va registrar la conselleria d'Economia i que no va adquirir la condició de diputat fins a gener del 2018.