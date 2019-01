Un grup d'independentistes increpa Cs i els obliga a desmuntar una carpa a Vic

Un grup format per unes 200 persones d'ideologia independentista es van concentrar ahir al centre de Vic per mostrar el seu rebuig a Ciutadans (Cs), que havia instal·lat una de les seves carpes informatives per repartir publicitat de la formació que lidera a Catalunya Inés Arrimadas. Els manifestants, que s'havien convocat a través de les xarxes socials i portaven estelades i llaços grocs per mostrar la seva tendència política, van acabar envoltant la carpa i les persones que allà hi eren, i les van escridassar fins que els membres de Cs van decidir desmuntar l'estand i marxar de la zona. Els fets van passar davant la presència dels Mossos d'Esquadra.

Els independentistes van cridar consignes contra Ciutadans, en favor del sobiranisme i de Catalunya, a més de demanar fer «fora el feixisme» de Vic. L'episodi es va desenvolupar sense incidents violents ni d'especial tensió, segons els agents de la policia autonòmica que estaven presents a la plaça.

Poc després, la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, i el president del partit, Albert Ribera, van denunciar a través dels seus comptes de Twitter que militants de la seva formació havien rebut insults a Vic (Osona) de «radicals separatistes» i «totalitaris».

En unes imatges de vídeo difoses per Ciutadans, es veu un grup de manifestants independentistes protestant davant de la carpa de Cs, entre proclames de «fora feixistes dels nostres barris» i banderes independentistes i a favor de la llibertat dels dirigents sobiranistes empresonats.

En un altre vídeo compartit per Arrimadas i Rivera a Twitter, s'observa un home cridant a la cara als membres de Ciutadans i proferint-los insults com «escòria», «fills de puta» o «fora, aneu-vos-en a Espanya», fins que comencen a produir-se empentes entre ell i aquests militants; llavors, quatre agents dels Mossos d'Esquadra van anar ràpidament a apartar aquest individu.

«Tot el meu suport als companys de Ciutadans a Vic, que avui [per ahir] han estat assenyalats, insultats i atacats per radicals separatistes. Som el primer partit de Catalunya i mai permetrem que el nacionalisme silenciï la majoria social de la nostra terra», va afirmar Arrimadas, al costat de l'etiqueta «No ens callaran».

En el mateix sentit es va expressar el president de Ciutadans, Albert Rivera, que va titllar els manifestants de «totalitaris nacionalistes» que actuen contra «els que defensen la llibertat i la unió entre espanyols». «Mireu la seva cara, odien la democràcia. Tot el meu suport als companys de Vic. Sou valents», va comentar en un vídeo gravat per militants de Cs.