Junqueras diu que «la solució política per a Catalunya no pot ser unilateral»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat que la solució política per a Catalunya no pot ser unilateral. «O és multilateral o no té solució», va afegir en una entrevista a El País.

Des de Lledoners, on compleix presó preventiva des de fa més d'un any, Junqueras va argumentar que els grans problemes, també el de Catalunya, superen l'àmbit de decisió dels estats.

Pel que fa als pressupostos de l'Estat, va condicionar la seva tramitació al Congrés a l'actitud que tingui el govern de Pedro Sánchez i «si entén el veritable sentit de la democràcia». És a dir, que no reprimeixi drets, «com el dret de Catalunya a decidir lliurament el seu futur».

En l'entrevista, Oriol Junqueras va afirmar que «no hem comès cap delicte. I jo no soc un enemic d'Espanya. He dit moltes vegades que estimo Espanya, a les seves gents i a la llengua espanyola».