Una víctima acusa l'abadia de Montserrat d'haver amagat els abusos sexuals d'un monjo

El Monestir de Montserrat hauria encobert els abusos sexuals comesos per un monjo, Andreu Soler, a finals dels anys 90. Segons van informar ahir El Periódico i El País, ha estat la víctima, Miguel Hurtado, qui ha destapat els fets que coneixien i haurien encobert els dos últims abats, Sebastià Bardolet i l'actual, el gironí Josep Maria Soler. Segons relata la víctima, els abusos haurien començat el 1998. Hurtado tenia en aquell moment 16 anys i feia un any que participava en el movimient escolta de l'abadia, «Els nois de servei» que dirigia Andreu Soler, que llavors tenia 65 anys. Segons relata el denunciant, el monjo li feia tocaments a l'habitació, fins i tot en presència d'altres joves.

Hurtado va denunciar els fets a un membre de la comunitat l'any 1998 i es va iniciar una investigació interna dins el Monestir. Dos anys després, va ser elegit abat Josep Maria Soler, qui va rebre una carta de la família de la víctima en la qual es denunciaven els fets.

Aquell mateix any, Andreu Soler va ser enviat a una casa que l'orde dels benedictins té al Miracle, a Lleida. Tot i això, no es van denunciar els fets a la policia ni es va informar el Vaticà, encara des del 2001 és obligatori fer-ho.

Després d'això, l'abadia va pagar a Hurtado 7.200 euros com a compensació per ajuda terapèutica. Segons Montserrat, però, en realitat van ser 8.600 euros, ja que també es van fer càrrec de l'advocat. No va ser fins l'any 2004 quan la víctima es va reunir per primera vegada amb el pare abat el qual li va demanar perdó pels danys causats. Tot i això, el 2007, l'editorial del monestir va publicar un llibre sobre la trajectòria i èxits del monjo Andreu Soler (que va morir el 2008 a Montserrat) amb motiu del 40è aniversari del grup escolta.

Al Vaticà, 18 anys després

El silenci d'Hurtado va començar a trencar-se arran de la publicació del llibre. El monestir reconeix que el jove es va reunir amb Josep Maria Soler l'any 2015 per transmetre-li la seva indignació, demanar-li que es retirés el llibre –petició a la qual es va accedir– i per tornar-li els diners rebuts anys abans, que van ser entregats a la Fundació Vicki Bernadet i a la Creu Roja.

No va ser fins l'any 2016, és a dir, 18 anys després, quan l'abat de Montserrat va informar dels fets a la Congregació per a la Doctrina de la Fe, institució responsable d'aquests afers al Vaticà. Des del monestir asseguren que no tenen coneixement de cap altra denúncia contra Andreu Soler.

El testimoni de Miguel Hurtado apareixerà en el documental Examen de conciencia, d'Albert Solé, que la plataforma Netflix estrenarà aquest divendres.