Tres membres d'una família, ferits en l'incendi de casa seva a Badalona

Tres membres d'una família, els pares i una menor, així com la seva mascota, un gos, van quedar ferits amb cremades de diversa consideració i per inhalació de fum en l'incendi que es va declarar al seu domicili a Badalona, que ja està extingit. Segons van informar els Bombers de la Generalitat, passades les nou del matí van rebre l'avís que hi havia un incendi al segon pis d'un bloc d'habitatges. Sis dotacions dels Bombers van sufocar l'incendi, a causa del qual la mare i la filla van ser derivades a l'hospital Vall d'Hebron, mentre el pare és a la cambra hiperbàrica de l'hospital Moisès Broggi.