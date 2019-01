El caçador jutjat per matar dos agents rurals a Aspa diu que es va quedar «en blanc»

El caçador que va confessar haver matat a trets dos agents rurals al vedat de caça d'Aspa (Lleida) el 21 de gener del 2017 va assegurar ahir, durant el judici a l'Audiència de Lleida, que es va quedar «en blanc» i que no recorda com els va disparar. L'acusat del doble crim, Ismael Rodríguez, va explicar que només havia sentit un «Bon dia» dels agents rurals, que aquests s'havien identificat i que li havien demanat que descarregués l'arma. «Em vaig girar, vaig veure l'escut i em vaig quedar en blanc. No recordo res més», va afegir. En el judici per jurat popular, format per set homes i dues dones, Rodríguez va declarar durant gairebé dues hores. Va explicar que aquesta no era la primera vegada que tenia una trobada amb agents rurals mentre caçava, de fet, era la tercera vegada, i les dues primeres havien acabat amb sanció.

Sobre les llacunes de memòria, Rodríguez va explicar que havia tingut altres episodis en els quals s'havia quedat en blanc, que havia patit epilèpsia i que de petit sentia veus. L'advocada de la defensa, Montse Torres, va argumentar que el caçador pateix una malaltia mental crònica que no ha estat tractada i que ho demostraran el psicòleg, el psiquiatre i el neuròleg que declararan en el judici.

L'advocat de les famílies dels agents rurals i el de l'Associació Professional d'Agents Rurals i de l'Associació Espanyola d'Agents Forestals (Aeafma) demanen 51 anys de presó per al caçador, les associacions de caça, una condemna «exemplaritzant», i l'advocat de la Generalitat, 20 anys per cada assassinat. Per la seva part, la Fiscalia sol·licita condemnar-lo per dos delictes d'assassinat amb un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat i un delicte de tinença il·lícita d'armes, ja que no tenia la llicència de l'escopeta.