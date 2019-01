El judici per l'1-O podria començar el 5 o 6 de febrer

El judici contra els líders independentistes que van organitzar el referèndum i declarar la independència de Catalunya de manera unilateral podria començar al Tribunal Suprem probablement el dimarts 5 o dimecres 6 de febrer, segons va poder saber La Vanguardia. No obstant això, el president de la Sala Penal de l'alt tribunal, Manuel Marchena, va amb el temps molt just per arribar a aquesta data, ja que els magistrats encara estan analitzant els llargs escrits que les defenses van presentar la setmana passada. Encara s'espera que la Sala que jutjarà els membres del Govern de Puigdemont que queden a Espanya, l'expresidenta del Parlament i els Jordis dicti les actuacions de testificals, en què s'admetran o rebutjaran els testimonis i les proves sol·licitades per les parts, i el d'obertura de judici oral.

Al banc dels acusats s'asseuran Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila, acusats de delictes de rebel·lió, de malversació i de desobediència.