El Suprem nega als presos declarar a la comissió del 155

El president del Partit Demòcrata, David Bonvehí, va denunciar ahir des de Lledoners «una nova decepció» de la seva formació amb la justícia espanyola perquè el Suprem ni tan sols ha tramitat la petició dels presos per comparèixer a la comissió parlamentària sobre l'article 155 que ha de començar avui. Bonvehí va criticar amb duresa el que va considerar una «obstrucció» de la justícia espanyola «quan es tracta de donar veu als demòcrates catalans».

Avui comença la Comissió d'Investigació al Parlament sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Els tres exconsellers de JxCat presos al centre penitenciari de Lledoners, Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull, van demanar poder-hi participar però el Tribunal Suprem no els ho ha permès. David Bonvehí va denunciar que tant Forn com Turull i Rull «haurien d'estar donant explicacions davant la justícia, però no ho podran fer». Segons va explicar, els presos estan «indignats» perquè són una part interessada. «Però sigui per inacció o per obstrucció no ho podran fer», va afegir.