Uber i Cabify abandonaran Barcelona quan entri en vigor el decret llei de la Generalitat

El sector dels vehicles VTC ha amenaçat d'abandonar la ciutat de Barcelona si el Govern tira endavant un decret llei que contempli la precontractació dels seus serveis.

Així ho ha anunciat aquest dimarts a la tarda el president d'Unauto VTC Catalunya Josep Maria Goñi després de reunir-se amb el conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet.

Durant la tarda d'aquest dimarts, Calvet s'ha reunit separadament amb representants de taxistes i de vehicles VTC per abordar la norma en què treballen el Govern per regular l'activitat de plataformes com Uber i Cabify.