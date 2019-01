Artadi qualifica de «qüestió tècnica» el recurs de Puigdemont al Constitucional

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, va justificar ahir el recurs de l'expresident català Carles Puigdemont al Tribunal Constitucional (TC) com una «qüestió tècnica» i, en aquest sentit, va descartar que pugui ser «una font de conflicte» entre els socis de govern, JxCat i ERC. Artadi va descriure així el recurs d'empara que Puigdemont va presentar aquest dilluns davant el TC per denunciar que la Mesa del Parlament, presidida per Roger Torrent, va vulnerar els seus drets quan va prendre la decisió de retirar-li el vot delegat, amb els vots dels membres d'ERC i PSC. «La decisió de Puigdemont com a diputat és un tema tècnic, per anar a buscar la justícia internacional», per la qual cosa «no hauria de ser una font de conflicte», ja que «no és un atac entre socis de Govern», va afirmar Artadi en la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català.

També ahir, el president del Parlament, Roger Torrent i ERC van assegurar que no tenien cap coneixement sobre la interposició del recurs, i els republicans van precisar que els «costa entendre». A més, ERC considera que aquest recurs d'empara no és tècnicament necessari ni imprescindible per acudir més endavant a instàncies internacionals, com sí que defensa Junts per Catalunya, tot i que va assegurar que el seu partit «respecta» que l'expresident català, Carles Puigdemont, consideri que portar al Tribunal Constitucional un acord de la Mesa del Parlament «és la millor opció per defensar els seus drets».

La divergència de versions sobre aquesta qüestió té el seu nucli principal en si Torrent va ser realment informat en una reunió a principi de gener entre el president del Parlament i el vicepresident primer de la cambra, Josep Costa (JxCat), com s'assegura des de fonts de la formació liderada per Puigdemont. Els republicans, en canvi, desmenteixen rotundament aquesta versió i que es produís la reunió, com també que fossin avisats del recurs contra la decisió de la Taula. Fonts republicanes relaten així que JxCat va transmetre únicament a ERC i Torrent que, dins del recurs contra l'acte del Tribunal Suprem, el presentat per totes les defenses dels afectats, hi havia una referència «sense importància» a l'acord de la Mesa de retirar-los el vot delegat, però mai se'ls va comunicar que presentarien un recurs d'empara «de més de 50 pàgines» contra aquest acord de la Mesa, posant així Torrent en el focus.

Si bé la Mesa del Parlament va retirar el passat 9 d'octubre el vot delegat no només a Puigdemont sinó a tots els diputats afectats per l'acte de suspensió del Suprem (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull), només l'expresident català ha presentat aquest recurs davant el TC.