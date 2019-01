La comissió del 155 ajorna la compareixença dels exconsellers presos

La comissió d'investigació sobre l'aplicació del 155 a Catalunya va ajornar la compareixença dels exconsellers empresonats Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa. Segons va explicar el president de la comissió, Toni Morral (JxCat), el Tribunal Suprem va obrir divendres un període de tres dies hàbils per fer arribar a totes les parts la petició del Parlament. Per això, en un manifest conjunt, els diputats de JxCat, ERC, comuns i CUP van acusar el Suprem d'aplicar una «estratègia dilatòria» per retardar les explicacions dels exconsellers com a testimonis a la comissió del 155. En el mateix manifest, els diputats van instar també el tribunal a resoldre en temps i forma la petició de compareixença»perquè es respecti la voluntat del Parlament».