Joaquim Forn confirma que es presenta com a cap de llista per Barcelona

L'exconseller Joaquim Forn ha confirmat aquest dimecres que es presenta com a cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del maig.

Ho ha anunciat a través del seu compte de Twitter. "Em presento perquè hi tinc dret. No fer-ho, seria acceptar les raons de qui ha construït artificiosament la narrativa que em manté a presó. Soc innocent i em sento lliure. No accepto que per estar tancat no pugui posar en marxa el projecte de transformació que tinc per Barcelona", ha afegit Forn, que fa més d'un any que està en presó preventiva.

Forn assegura que compta amb el "talent, l'experiència i el compromís" de Neus Munté, que va guanyar les primàries del PDeCAT. I conclou que es presenta perquè té Barcelona "al cap i al cor" i recorda que n'ha estat primer tinent d'alcalde.