L'Eurocambra seguirà investigant si hi ha manipulació informativa a TV3

La comissió de Peticions del Parlament Europeu va decidir ahir mantenir oberta la investigació sobre la possible manipulació informativa a TV3, i demanarà més informació sobre la situació tant al Govern de Pedro Sánchez com a la Generalitat. Així ho van decidir els eurodiputats després d'escoltar l'exposició en sessió parlamentària de dos peticionaris, Cristian Escribano i l'exdiputat del PP al Parlament de Catalunya per Girona, Sergio Santamaría, que van denunciar que la televisió catalana utilitza fons públics per «manipular informativament» i «adoctrinar» la seva audiència amb continguts parcials a favor del moviment secessionista.

La rèplica als peticionaris la va defensar el president del consell professional de Tv3, Lluís Caelles, qui va assegurar que el canal és exemple de «qualitat, credibilitat i imparcialitat» i va atribuir la denúncia davant de l'Eurocambra a interessos polítics partidistes.

També van intervenir en el debat eurodiputats del PP, PSOE, Ciutadans i ERC, així com una representant de la Comissió Europea, qui va advertir que Brussel·les no té competències en matèria de finançament i organització dels mitjans de comunicació públics, encara que defensa la necessitat d'assegurar la «neutralitat i pluralitat» dels mitjans.



Més detalls

Després d'escoltar tots els intervinents, el vicepresident de la Comissió de Peticions, l'eslovac Pál Csaky, va concloure que la petició ha de continuar oberta i que s'enviaran cartes als Governs central i autonòmic per tenir més detalls de la situació.