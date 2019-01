Els partits de l'oposició es mostren perplexos davant el recurs al TC

L'oposició va reaccionar ahir amb perplexitat al recurs de Carles Puigdemont al TC, recordant que l'expresident s'havia vantat de desobeir les resolucions del Constitucional. Carlos Carrizosa, portaveu de Ciutadans al Parlament, va manifestar que es tracta d'una mostra de «la descomposició de l'independentisme». Carrizosa va retreure a Puigdemont que presenti aquest recurs davant del TC quan acusa els tribunals de l'Estat d'estar polititzats: «Resulta ridícul que aquells que contínuament impugnen el sistema judicial d'Espanya després vagin plorant al TC quan els interessa».

En la mateixa línia es va expressar la portaveu del Grup Popular al Congrés, Dolors Montserrat, que va assegurar que amb aquest pas Puigdemont «legitima» el tribunal que tant ha criticat. La mateixa Montserrat va dir que davant d'aquests fets es preguntava si l'expresident de la Generalitat «creu o no en les estructures de l'Estat». Va criticar, així, que Puigdemont vagi al Constitucional per «mantenir casa i sou» a Bèlgica, però no per respondre a les causes que té obertes per la Justícia espanyola i que precisament el porten a no entrar al país.

Per la seva part, la portaveu parlamentària del PSC-Units, Eva Granados, considera que els fets demostren que el Govern «continua determinat per la competició Puigdemont-Junqueras en lloc de prioritzar les necessitats dels catalans» i va afegir que, a parer seu, el recurs d'empara davant el TC de Carles Puigdemont contra la Mesa de la cambra demostra una falta d'«unió» en el Govern.