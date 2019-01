Puigdemont defensa «relacions amistoses amb Rússia» en una Catalunya independent

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont sosté que una Catalunya independent hauria de tenir «relacions estretes i amistoses» amb Rússia amb l'argument que és «un dels països més influents de la Terra». Així ho va afirmar en una entrevista al diari rus Komsomólskaya Pravda que recollia La Vanguardia. En aquesta entrevista defensava el diàleg amb el Govern central i el referèndum com a sortida al conflicte català. A més, Puigdemont subratllava que «la futura Catalunya independent ha de complir les obligacions internacionals» derivades, per exemple, de la pertinença a l'OTAN, una aliança que, segons deia, «hauria de repensar-se» per convertir-se en un instrument eficaç de «protecció de la democràcia i la pau» i de «lluita contra les amenaces comunes com el terrorisme internacional»

L'expresident aprofitava per negar que darrere de l'1-O hi hagués «la mà del Kremlin», com s'ha assenyalat en diversos mitjans, i afirmava que no vol «perdre el temps amb aquestes barbaritats» perquè, segons ell, es tracta de « fake news», informacions falses, tal com demostra, diu, un informe del Parlament britànic.