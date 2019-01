El Suprem rebutja els recursos dels líders del procés per ser jutjats a Catalunya

El Suprem va ratificar ahir la seva decisió de dividir la causa del procés independentista en dos, i es va declarar competent per jutjar 12 acusats, entre ells Oriol Junqueras, de manera que els altres sis, als quals s'atribueix únicament un delicte de desobediència, seran jutjats a Catalunya. L'alt tribunal va rebutjar els recursos de súplica de cinc acusats, que sol·licitaven ser jutjats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i el de Vox -acusació popular- que va demanar que tots fossin enjudiciats pel Suprem.

D'aquesta manera, la Sala que jutjarà el cas al Suprem confirma l'acte -que a priori no era recurrible- en què es va declarar competent per enjudiciar els delictes de rebel·lió i malversació, i va remetre a Catalunya la resta de la causa, que afecta els cinc exmembres de la Mesa del Parlament i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya.

El tribunal, presidit per Manuel Marchena, considera que les defenses van fer una anàlisi errònia en considerar que la rebel·lió se circumscriu únicament «on els suposats rebels o sediciosos s'hagin alçat violentament i públicament». La conseqüència d'aquest error, argumenta el Suprem, és «l'aplicació de la reduccionista teoria de l'activitat com a criteri per a la solució del dubte competencial».

Explica la Sala que el delicte de rebel·lió pel qual estan acusats nou líders independentistes «no és un delicte de simple activitat» sinó de «resultat tallat» i és «l'absència d'aquest matís» la que «condueix a l'equívoc de la defensa». És a dir, que quan es pretén «declarar la independència d'una part del territori nacional», encara que finalment no es produeixi, el resultat «afecta les dues parts la unitat de les quals es pretén dissoldre», tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. En el seu recurs, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell -que serà jutjada al Suprem- va recordar que la resta de la Mesa només està acusada de desobediència.