Calvet, possible successor d'Artadi si la consellera de Presidència s'uneix a la llista de Forn

Amb l'anunci de Forn, falta concretar si la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, deixa l'Executiu i se suma a la candidatura com a número dos, com a representant de la Crida Nacional per la República i JxCat, ja que no és militant del PDeCAT. El president del PDeCAT, David Bonvehí, va indicar que serà l'exconseller Forn qui, juntament amb la també candidata Neus Munté, treballi per completar la llista, amb la possible adhesió de la consellera Elsa Artadi. En aquest sentit, si es consumés el relleu, un dels noms que sonen per substituir Artadi a la conselleria de Presidència és l'actual titular de la cartera d'Infraestructures, Damià Calvet.