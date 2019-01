Condemnen un mosso per encobrir un policia que informava narcotraficants

L'Audiència de Barcelona va condemnar a deu mesos d'inhabilitació un subinspector dels Mossos d'Esquadra que va reconèixer que va encobrir un policia nacional que avisava de batudes a narcotraficants al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. A la secció sisena de l'Audiència de Barcelona l'acusat va arribar a un acord amb la Fiscalia, que demanava inicialment penes de quatre anys de presó i inhabilitació per sis anys i mig, i finalment ha estat condemnat a deu mesos d'inhabilitació i al pagament d'una multa de 2.920 euros per un delicte de falsedat en document oficial comès per un funcionari públic. Segons la Fiscalia, el condemnat va signar un ofici policial el 2016 en què informava el jutjat sobre possibles filtracions d'investigacions, entre les quals destacaven l'Operació Picapedra, per part d'un inspector de la Policia Nacional a favor de clans gitanos a la Mina. El condemnat es va negar a declarar al·legant que havia comès un «error involuntari» per treballar amb informacions «no contrastades degudament».