Quim Torra no es presentarà a les pròximes eleccions al Parlament

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat taxativament que no es presentarà a les pròximes eleccions al Parlament. "He vingut a fer efectiva la república, si no ho aconsegueixo hauré acabat una missió", ha afegit en una entrevista a Rac 1. Torra ha admès que "l'aterra" molt sovint la "incapacitat" de l'independentisme per posar-se d'acord i diu que intenta ser el 'super glue' per unir el sobiranisme. "Hem de ser capaços de trobar entre tots aquesta unitat mínima imprescindible. Aquests lideratges que ens calen. Ho podem fer i ho hem de fer", ha defensat. D'altra banda, ha avançat que serà present dins la sala del Tribunal Suprem (TC) en alguna de les jornades del judici de l'1-O.

Torra assegura que mai s'ha plantejat dimitir com a president de la Generalitat i preguntat per si tornaria a optar a la reelecció si hi hagués eleccions, ha respost amb un contundent 'no'. Torra ha argumentat que ha vingut a fer efectiva la república i que si no ho aconsegueix haurà acabat la seva missió. En aquesta línia, ha afegit que continuarà ajudant el país a ser independent "des d'altres posicions".

Preguntat diverses vegades sobre quina proposta portarà al Parlament davant unes eventuals sentències condemnatòries per l'1-O, Torra ha argumentat "prudència" per no avançar el sentit de la seva proposta i no ha descarat "cap via democràtica i no violenta per arribar a la independència", en ser preguntat per una nova declaració unilateral d'independència.

Pel que fa al diàleg amb el govern de Pedro Sánchez, ha donat a entendre que ell no era ingenu i que ja s'esperava que hi hauria la mateixa resposta que l'anterior govern del PP. Però igualment, ha defensat la necessitat de tornar a intentar negociar amb el govern del PSOE. En aquest context, ha lamentat que, de moment, Sánchez només ofereixi un "full en blanc" davant les demandes dels independentistes i ha refermat el 'no' als pressupostos de l'Estat.

Preguntat concretament sobre si s'ha de deixar caure el president Sánchez tenint en compte el possible govern alternatiu, Torra no s'ha volgut mullar i ha respost que entre PSOE i tripartit de la ultradreta, ell tria la independència de Catalunya.



Disposat a apartar-se per investir Puigdemont

Torra ha insistit que un dels objectius de la legislatura és investir Carles Puigdemont i ha afegit que, evidentment, està disposat a apartar-se per fer-la possible. El president català ha recordat que és un dels "punts claus" del programa i espera que passi aquesta legislatura.

Pel que fa a l'inici del judici de l'1-O, el president de la Generalitat ha avançat que té previst anar a Brussel·les a pronunciar una conferència política i que en alguna ocasió es traslladarà a Madrid per seguir el judici des de dins la sala del TS. Segons Torra, el president de Catalunya ha d'acompanyar els seus companys i és la seva presència és una "absoluta normalitat".



Crida a una candidatura unitària a Barcelona

Torra ha demanat a tots els candidats independentistes per Barcelona, ja sigui Joaquim Forn, Ferran Mascarell, Jordi Graupera o Neus Munté, a fer una candidatura unitària. I ha remarcat la importància que la capital del país, Barcelona, estigui al costat de l'independentisme. Preguntat sobre qui prefereix d'alcalde, ha respost que vol un independentista.

Pel que fa a la possibilitat que la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, vagi de número 2 de la llista de Forn, Torra ha admès que és una possibilitat però que el tema "està obert". Sí que ha donat per fet que en cas que s'hagués de buscar una altra persona per fer la tasca d'Artadi al Govern, seria una dona.



Conflicte amb el taxi

Torra ha negat que el Govern hagi cedit davant el sector del taxi i ha defensat que l'executiu català busca la millor solució per a tots. Així mateix ha assegurat que malgrat s'hagi aixecat la vaga, el Govern no està satisfet perquè vol que el taxi sogui compatible amb els VTC.