Anna Gabriel demana encarar el «debat pendent» sobre la legitimitat de l´1-O

L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha reclamat aquest divendres a l'independentisme encarar el "debat pendent" de si amb les votacions de l'1 d'octubre del 2017 l'opció secessionista té "legitimitat suficient" o si és necessari "un nou procés referendari".

"Existeix el debat pendent de si l'1 d'octubre ja es va votar i tenim la legitimitat suficient per implementar el resultat o si hi ha d'haver un nou procés referendari", ha dit Gabriel, en declaracions a Catalunya Ràdio des de Ginebra, on es va establir per evitar ser jutjada, en la que ha identificat com una de les "qüestions de fons" que caldria tractar en un "espai ampli".

L'exparlamentària anticapitalista ha assenyalat que "segurament convé seure i fer una anàlisi de com s'ha arribat fins aquí", cosa que serà impossible "fins que hi hagi una voluntat de compartir acords estratègics en un sentit ampli" més enllà de "declaracions creuades" i "titulars que es llancen".

Ha reclamat una "mirada global" per "encarar el judici de forma col·lectiva" i reprendre "l'esperit de l'1-O", que acabi amb "un acord estratègic compartit en l'àmbit autodeterminista", més enllà dels partits independentistes, i "deixar per a un altre moment en el qual no hagi tant de dolor les ocurrències del dia a dia".

Gabriel ha insistit que l'independentisme ha de fer dels judicis als líders independentistes "un bumerang" i ha avisat tant els presos com la resta de dirigents que han sortit d'Espanya per evitar l'acció judicial que "hi ha moments en els quals els fets desborden les teves circumstàncies".

També ha considerat que encara que "la solució al conflicte ha de ser política", aquesta no passa només "ni per la llibertat dels presos ni pel retorn dels exiliats".

S'ha mostrat confiada que d'aquí a unes "hores o dies" es presentin accions conjuntes de tots els actors independentistes amb vista als judicis i ha dit coincidir "absolutament" amb el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que va dir que "no es pot governar un país des de la presó o l'exili".