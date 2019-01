Els catalans puntuen amb un 4,66 la gestió del Govern de Torra, segons el CEO

El CEO ha fet pública aquest divendres una nova enquesta de la percepció de les polítiques públiques i valoració del Govern. I les dades fixen que els catalans, de mitjana i en una escala de 10, puntuen la gestió del Govern amb un 4,66 (al sondeig del 2016 la nota era de 5,5). D'aquesta manera, doncs, un 62,1% dels enquestats aprova la gestió de l'executiu (en l'anterior era el 72,2%).

Al detall, un 22,1% en valora l'actuació del Govern amb un 5; un 16,2% amb un 6 i un 15,7% dels enquestes suspèn amb un 0 el govern de Torra. En quarta franja s'hi situa el gruix dels ciutadans que puntuen amb un 7 al Govern, en un 11,6% dels casos, tres punts per sota dels que opten per un 8 (el 8,3% dels enquestats), per un 4 (6,8%), per un 3 (5%), per un 2 (3,8%), per un 9 (2,1%) i per un 10 i un 1 (1,8%). Alhora, un 53,1% dels enquestats consideren que l'executiu no sap com resoldre els problemes del país.



L'enquesta es va fer entre el 22 de novembre i el 20 de desembre del 2018 entre una mostra de 1.600 enquestes personals domiciliàries. Per votants, els de JxCat són els que millor nota posen al Govern, amb un 6,17 de mitjans. Seguits dels d'ERC, amb un 5,82. Són els dos únics grups d'electors que aproven l'executiu de Torra. Els que pitjor nota els atorguen, amb un 1,93 de mitjana, són els del PPC, els de Cs (2,97) i els dels comuns (3,37), seguits dels votants del PSC i la CUP que suspenen amb un 3,66 i un 4,78 respectivament el Govern.

En paral·lel, el CEO també reflecteix que un 53,1% dels enquestats considera que el Govern no sap com resoldre els problemes del país (el 2016 era un 44%) i que un 38,4% creu que "sap com resoldre els problemes del país però necessita temps". Només un 3,8% dels enquestats defensa que el Govern ja resol els problemes del país.

De l'enquesta també se'n després que un 49,9% aposta perquè prioritàriament el Govern intenti resoldre l'encaix entre Catalunya i Espanya, en canvi un 44,3% demana fixar-se primer en gestionar els serveis públics que són competència de la Generalitat.

En polítiques públiques, la millor nota per a la Generalitat és en qüestió d'infraestructures, seguida de transport públic, cultural, política lingüística i ensenyament. En canvi, la pitjor nota és per a la gestió del Govern en la lluita contra la temporalitat dels contractes (3,53), per l'habitatge (4) i la lluita contra l'atur (4,16). És la primera vegada que el CEO pregunta els enquestats també que posin nota a l'actuació del Govern pel que fa a la defensa dels drets civils i les llibertats democràtiques. Ho han valorat amb una mitjana del 5,41.

L'enquesta de percepció de polítiques públiques també permet comparar com analitzen els enquestats l'administració catalana i espanyola. En el cas de la Generalitat, un 47,7% en té una imatge positiva i un 24,9%, bastant negativa (7,8% molt negativa). Una valoració que és pràcticament oposada en analitzar l'administració estatal: un 26,1% en té una imatge positiva i un 36,9%, bastant negativa (un 15,4% molt negativa).