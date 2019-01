Un conductor de Tarragona acumula sis denúncies per no tenir punts

Un conductor de Tarragona serà citat al jutjat el pròxim 29 de gener, per acumular sis denúncies de circulació malgrat haver perdut tots els punts del carnet, segons va informar ahir la Guàrdia Urbana. L'últim fet va ser aquest dimecres, quan una dotació d'atestats de la Guàrdia Urbana que patrullava pel barri de Torreforta va detectar que un turisme iniciava una maniobra evasiva en veure els agents. El turisme va ser interceptat uns carrers més endavant i els policies municipals van comprovar com el permís del conductor no era vigent per una pèrdua total de punts.