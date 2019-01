Crim d'Aspa: El jurat considera el caçador culpable d'assassinat dels dos agents rurals

El jurat popular ha considerat el caçador que va matar dos agents rurals a Aspa (Lleida) culpable de dos delictes d'assassinat i tinença il·lícita d'armes i delicte contra la flora i la fauna.

El jurat ha considerat que l'acusat va disparar els dos agents sense que ells poguessin defensar-se però descarta que l'acusat disparés per amagar que tenia caducat el seu permís d'armes.

"No queda provat que disparés perquè no el descobrissin, només l'acusat pot saber per què va disparar", ha afirmat la portaveu del jurat.