Evacuen quinze persones amb picor als ulls i a la gola de l'escorxador de Le Porc Gourmet

Quinze persones han estat evacuades per picor als ulls i a la gola de l'escorxador de Le Porc Gourmet, a Santa Eugènia de Berga. Encara hi ha 25 persones per avaluar que estan sent ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al mateix lloc.

La barreja de dues substàncies ha provocat un ambient irritant. En concret es tracta de clorur fèrric i hipoclorur sòdic. Quatre dotacions dels Bombers s'han activat a les 8.35 hores i han apartat el bidó de 1.000 litres que conté la barreja.

Han ruixat tot l'entorn per dissipar la substància de l'atmosfera. Ara queden tres vehicles treballant-hi mentre el SEM, que hi ha desplaçat nou ambulàncies, atén els treballadors de l'escorxador i d'altres empreses del costat. Nou persones han estat traslladades a l'Hospital de Vic i sis més al CAP de Santa Eugènia de Berga, cap d'elles està greu. L'escorxador, ja totalment ventilat, ja torna a estar operatiu.