Evacuen 37 atesos per un incident químic a l´escorxador de Le Porc Gourmet

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 37 persones per un incident químic a l'escorxador de Le Porc Gourmet, a Santa Eugènia de Berga. Hi ha 15 persones traslladades a l'Hospital de Vic, 11 al CAP del municipi, 5 a la mútua de l'empresa i 6 han estat donats d'alta en el mateix lloc. Dotze dotacions del SEM s'han activat per atendre els treballadors, que tenien picor als ulls i a la gola. El motiu és la barreja de dues substàncies a les instal·lacions, que ha provocat un ambient irritant. En concret es tracta de clorur fèrric i hipoclorur sòdic. Quatre dotacions dels Bombers s'han activat a les 8.35 hores i han apartat el bidó de 1.000 litres que conté la barreja. Han ruixat tot l'entorn per dissipar la substància de l'atmosfera.

Fonts de l'empresa han explicat que l'origen de l'incident s'ha produït al sistema de desinfecció dels ganivets que s'utilitzen a l'escorxador. El motiu ha estat un error humà. En lloc de barrejar hipoclorit sòdic, s'hi ha abocat clorur fèrric. La barreja en qüestió ha creat un núvol gasós que ha provocat irritació en una part dels treballadors de Le Porc, concretament a la secció de triperia de l'escorxador.

Segons han explicat des de l'empresa, els porcs ja estaven penjats a la línia a punt per esbudellar, però l'evacuació d'unes 120 persones ha interromput la cadena durant una hora i mitja. La resta de l'empresa ha seguit treballant amb normalitat.

L'alcaldessa de Santa Eugènia, Anna Franquesa, ha explicat que l'alerta a l'ajuntament s'ha donat cap a un quart de nou del matí i ja s'ha trucat de seguida el 112, juntament amb l'empresa, per poder evacuar els treballadors de la sala. Per poder atendre el personal i mentre el cos de bombers estava desenvolupant la seva feina, s'ha traslladat els treballadors a un bar proper a l'empresa, on han estat atesos pels serveis d'emergència. Per alleugerir els símptomes de les irritacions a la gola i al nas, han aplicat oxigen als afectats.

Franquesa ha demanat que s'obrin diligències per determinar què ha passat exactament, i si l'escorxador ha activat tots els protocols que s'han d'activar quan hi ha un accident d'aquestes característiques "per intentar prevenir que un cas així torni a passar".

Els Bombers han acordonat tota l'illa càrnia que ocupa l'escorxador de Le Porc al municipi.

De la seva banda, Protecció Civil no ha activat el pla Plaseqcat perquè s'ha comprovat que la fuita no era tòxica i no generava cap risc per la població.