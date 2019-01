Forn s'ofereix a apartar-se per crear una llista unitària a Barcelona però ERC no la vol

L'exconseller Joaquim Forn, pres a la presó de Lledoners i pendent de l'inici del judici de l'1-O, va oferir ahir «apartar-se» com a candidat del PDeCAT a l'alcaldia de Barcelona si això facilita la creació d'una llista unitària amb ERC. Durant una entrevista, Forn va apel·lar directament a l'alcaldable d'ERC per Barcelona, Ernest Maragall, per fer una possible candidatura conjunta en els comicis municipals. «Amb Ernest Maragall ens entendrem, segur, durant i després de les eleccions. La clau és governar Barcelona. Jo, fins a l'últim moment, fins al mes d'abril que s'han de presentar les candidatures, estaré obert a apartar-me si veig la possibilitat d'una llista conjunta», va remarcar.

Ahir mateix, però, l'exconseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, va tornar a descartar configurar una llista única sobiranista en les eleccions municipals del proper mes de maig malgrat que el president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de Presidència, Elsa Artadi, també ho havien demanat en les darreres hores.

En declaracions als mitjans, Maragall va defensar que «les posicions del centre-dreta sobiranista no són les mateixes per al governament de Barcelona que les d'un partit progressista i d'esquerres» com ERC.